رحيل مؤرخ سوري وضع واحدة من أكبر موسوعات العالم





أعلن في العاصمة السورية دمشق، عن وفاة المؤرخ والمحقق والمؤلف والمترجم الدكتور سهيل زكّار، عن عمر يناهز الـ84 عاماً.





ويعتبر زكار واحدًا من أهم المحققين العرب، خاصة بعد إنجازه موسوعته التي تعتبر من أكبر الموسوعات، وهي الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية، إضافة إلى عشرات الكتب ما بين التحقيق والترجمة والتأليف.





ولد المؤرخ الراحل في محافظة (حماة) السورية عام 1936، وحصل على شهادته في المرحلة الإعدادية عام 1952، ثم عمل في بعض مدارس ريف حماة، وعلى الرغم من ظروف العيش الصعبة التي كان يعاني منها، واضطراره للعمل ومن ثم الانخراط في الخدمة العسكرية الإلزامية، إلا أنه تمكّن خلالها من الحصول على الشهادة الثانوية عام 1956، ثم حصل على شهادة في التاريخ من جامعة دمشق، أوائل ستينيات القرن الماضي، وعمل بعدها بالتدريس، ثم تم إيفاده إلى بريطانيا، لإتمام دراسته العليا في جامعة لندن.











