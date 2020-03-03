عمره 75 عامًا.. تعرف على أكبر لاعب يمارس كرة القدم

عرض الإعلامى وائل الإبراشى، نموذجًا فريدًا في كرة القدم، وهو ممارسة رجل للعبة كرة القدم وهو في سن الـ 75 سنة وشارك الإبراشي تدريبات بدنية ومهارات بكرة القدم، إنه عز الدين بهادر، أكبر لاعب محترف فى العالم.





وأضاف الإبراشي خلال تقرير عرضه برنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية المصرية الأولى: "سنة وصل 75 سنة وقال إيه المانع أن أطمح أن أكون أكبر اللاعبين المحترفين سنا وهذا ما فعله عز الدين بهادر".





وحاور الإبراشى، عز الدين بهادر، أكبر لاعب محترف فى العالم، حيث تحدث عن تقيده في الاتحاد المصري لكرة القدم، إذ يبلغ من العمر 75 عاما، بعدما وقع لنادى 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.





وأشار "بهادر" إلى أنه يستعد لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه فى المباريات التى دعى لها مسئولى الموسوعة، موضحًا أنها يحتاج للعب مباراتين لمدة 90 دقيقة ليدخل موسوعة جينس".





جدير بالذكر، أن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بقيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية، إذ يبلغ من العمر 75 عاما وهو عز الدين بهادر الذي قام بالتوقيع لنادي 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.