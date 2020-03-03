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دليلك الكامل لمتابعة مباراة شالكة ضد بايرن ميونخ في كأس ألمانيا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:52 ص
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بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين شالكه ونظيره بايرن ميونيخ، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3 مارس، على ملعب فيلتنز ارينا، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كاس ألمانيا.

موعد مباراة شالكه ضد بايرن ميونخ في كأس ألمانيا:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الحادسة عشر وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة شالكه ضد بايرن ميونخ في كأس ألمانيا:-

ُتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس ألمانيا.

نتائج الفريقين في آخر مباريات:-

يدخل بايرن ميونخ اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيفه تشيلسي، بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الأخر يعاني شالكه من سوء النتائج، وذلك منذ تأهله إلى ربع نهائي الكأس بفوز صعب على نظيره هرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليسقط في فخ التعادل مع بادربورن بهدف لمثله، ثم التعادل السلبي أمام وماينتس، إلى جانب الهزيمة القاسية التي تعرض لها أمام لايبزيج بخمسة أهداف دون رد، والخسارة أمام كولن بثلاثية نظيفة.

مواجهات شالكة ضد البايرن هذا الموسم:-

التقى الفريقين مرتين هذا الموسم، سقط شالكة في المواجهة الأولى أمام البايرن بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهم يوم 24 أغسطس الماضي، على ملعب فيلتنس أرينا في الجولة الثانية، ثم تلقى شالكة هديمة قاسية، بخماسية نظيفة، يون 25 يناير الماضي، على ملعب أليانز أرينا، ضمن الجولة التاسعة عشرة.

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ أمام شالكة:-

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: كيميتش - بافارد - سول - هيرنالديز

خط الوسط: توليسو - تياجو الكنتارا - كوتنهو

خط الهجوم: مولر - ليفاندوفيسكي - بريشيتش

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