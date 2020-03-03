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طعنه سائق "توك توك".. ننفرد بنشر صورة "قتيل الخصوص"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:54 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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حصلت "الفجر" على أول صورة لجزار لقى مصرعه بطعنه نافذة بالقلب على يد سائق "توك توك" بسبب مشاجرة نشبت بينهما، في منطقة الخصوص، على أولوية المرور. 

يذكر أن مباحث قسم شرطة الخصوص، تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بمصرع جزار على يد سائق "توك توك"، بطعنة نافذة بالصدر بسبب خلافات نشبت بينهما.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين حدوث مشادة بين سائق "توك توك"، وجزار، بسبب أولوية المرور، وتطور الأمر إلى مشاجرة، فاستل المتهم مطواة كانت بحوزته، وطعن المجني عليه طعنة نافذة بالقدم اليسرى والقلب، وتركه غارقًا في دمائه وفر هاربًا.

وتم القبض عليه وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابةالعامة التي تولت التحقيقات.
طعنه سائق "توك توك".. ننفرد بنشر صورة "قتيل الخصوص"
طعنه سائق "توك توك".. ننفرد بنشر صورة "قتيل الخصوص"
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الكلمات المفتاحية

قتيل قتل حوادث الخصوص

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