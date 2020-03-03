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حسن شاكوش يكشف مفاجأة بشأن المبلغ الذي رده للمتعاقدين بعد منعه من الغناء
الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:39 ص
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قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إنه عقب صدور قرار منعه من الغناء أعاد أكثر من 400 ألف جنيه للمتعاقدين.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "علي مسئوليتي"، المذاع علي قناة "صدي البلد"، أنه بعد قرر منعه من الغناء داخل البلاد قرر إحياء حفلات غنائية في دبي.
وأشار إلى الفترة المقبلة ستشهد حفلات غنائية أخرى في لبنان والمغرب وتونس ولبنان والولايات المتحدة.
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