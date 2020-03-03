كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستعد نادي تشيلسي لمواجهة نظيره فريق ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام مباراة تشيلسي وليفربول على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، معقل البلوز.

موعد مباراة تشيلسي وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

تقام مباراة تشيلسي أمام ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتذاع مباراة تشيلسي ضد ليفربول عبر قناة Bein Sport hd 2

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: ويللى كاباييرو.

خط الدفاع: رييس جاميس- فيكايو توموري- أندرياس كريستينسن- ماركوس الونسو.

خط الوسط: جورجينهو- ماتيو كوفاسيتش- ماسون مونت.

خط الهجوم: ويليان دا سيلفا- أوليفيه جيرو- روس باركلي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: أدريان كاستيو.

خط الدفاع: نيكو ويليامز- سيب فان دن بيرج- ديان لوفرين- آدم لويس.

خط الوسط: نابي كيتا- أليكس أوكسليد تشامبرلين- هارفي إليوت.

خط الهجوم: كورتيس جونز- تاكومي مينامينو- ديفوك اوريجي.