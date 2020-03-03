ريال مدريد يرغب في ضم موهبة ليون

يرغب فريق ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع لاعب خط وسط فريق أولمبيك ليون الدولي الفرنسي، حسام عوار صاحب الأصول الجزائرية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع " Goal " العالمي، فإن ريال مدريد قرر ضم حسام عوار، من أجل تدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل.

وتابع الموقع، أن ريال مدريد يزاحم كل من باريس سان جيرمان ويوفنتوس، من أجل ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ولعب عوار مع ليون 131 مباراة وسجل 24 هدفاً وصنع 24، وينتهي عقده في 2023.