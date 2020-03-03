عادل حمودة: هيكل كان يشارك عبدالناصر القرار (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل كان يشارك عبدالناصر القرار إلا أنه كان يحتفظ بصفته الصحفية.





وأضاف حمودة خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين: "عند تعيينه وزيرا للإعلام، كان مش مستريح، وكان يري أنه سمكة القرش التي تخرج من المياه، وقبل المنصب على مضض، واشترط أن يظل بالأهرام رغم التناقض بين الإثنين".





وتابع: "وعندما عين وزيرا للخارجية لعب دورا مهمًا كأن يأتي بنيكتا خروتشوف رئيس الاتحاد السوفييتي من موسكو إلى القاهرة قبل أن يذهبوا لأسوان للمشاركة في الاحتفال بالسد العالي".