مانشستر يونايتد يزاحم ليفربول على التعاقد مع فيرنر

يرغب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في التعاقد مع الدولي الألماني تيمو فيرنر، مهاجم فريق لايبزيج، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث يقدم الدولي الألماني مستويات قوية مع فريق لايبزيج، وترغب الجديد من الأندية في التعاقد مع اللاعب.

وبحسب صحيفة "l’Evening Standard" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد، دخل في سباق التعاقد مع اللاعب مع كل كن ليفربول وريال مدريد وبرشلونة.

وشارك فيرنر مع لايبزيج منذ عام 2016، في 148 مباراة وسجل 88 هدفاً وصنع 38، وينتهي عقده في عام 2023.