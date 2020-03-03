تعرف على وعد شيكابالا لرئيس الزمالك والجماهير

قطع محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، وعدا على نفسه لجماهيرالقلعة البيضاء ورئيس النادي مرتضى منصور بالعودة من تونس ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال شيكابالا في كلمته بجلسة رئيس نادي الزمالك مع اللاعبين:" أعد سيادتك وجماهيرنا العودة من تونس ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي، ونعدك بأن لقب دوري أبطال إفريقيا لهذه النسخة سيكون من نصيبنا".

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، على ستاد رادس، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن شيكابالا قاد الزمالك، للفوزا ساحق على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة، يوم الجمعة الماضي.