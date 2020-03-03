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عملت كعارضة أزياء وتزوجت بفاروق الفيشاوي.. تعرف على أبرز المعلومات في حياة سهير رمزي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:57 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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يحتفل الوسط الفني، اليوم بميلاد الفنانة المصرية "سهير محمد عبد السلام" المعروفة في المجال الفني بإسم "سهير رمزي" وهي فنانة تنتمي لعائلة من داخل الوسط الفني فوالدتها الفنانة "درية أحمد"، وقدمت العديد من الأعمال الفنية ولاقت الحب والتقدير من قبل جمهورها.

ويعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات عن حياتها.

1- ولدت في 3 مارس عام 1946م.

2- تبلغ الأربعة وسبعون عاما من عمرها.

3- بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكر، فقدمت فيلم "صحيفة سوابق" أولى أعمالها في السادسة من عمرها.

4- عملت في بعض المجالات بعيدا عن الفن منها عارضة أزياء، ومضيفة طيران.

5- قدمت العديد من الأفلام منها أنا مش حرامية، امرأة في دمي، قلوب في بحر الدموع، كلهم في النار، الفريسة، الحلال والحرام، صانع النجوم، الطائرة المفقودة، قصة الحي الغربي.

6- شاركت في عدة مسلسلات منها أشجان، زينب والعرش، حبيب الروح.

7- عملت في بعض الأعمال المسرحية منها النحلة والدبور، أولاد ريا وسكينة.

8- تزوجت عدة مرات، أولهما من الفنان "ابراهيم خان"، وأخرهم الفنان "فاروق الفيشاوي".

9- خلعت الحجاب بعد إرتداءه لفترة طويلة وكانت تنظر اليه على انه "مرحلة وانتهت".

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