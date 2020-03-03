عادل حمودة: هيكل تلميذ نجيب لمحمد التابعي (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل كان تلميذ نجيب لمحمد التابعي صحفي آخر ساعة المشهور، والذي كان يمتلك علاقات قوية بنجيب الهلالي رئيس وزراء مصر الأسبق.





وأضاف حمودة خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، الذي يعرض عبر فضائية "cbc":" "علاقة عبدالناصر بالتابعي جعلت هيكل يعرف تفاصيل حركة الضباط الأحرار وأن هناك شيء سيحدث في الجيش، وببراعة شديد عرف هيكل الشخص الأهم على الرغم من أن محمد نجيب كان الظاهر".





وتابع مجلس تحرير جريدة الفجر: "هيكل كان يعرف من الرجل الأقوي وصاحب السلطان والقرار، في هذه الحركة وراهن عليه، وحتى سبتمبر 1953 لم يكن أحد يعرف من هم الضباط الأحرار، وكانوا يسمونهم التسعة، ومصطفي أمين كتب مقاله في الأخبار سر التسعة، تحدث فيها عن المجموعة الموجودة، وهذه كانت أول إشارة لأن هؤلاء هم القيادة، وبذكاء من مصطفى أمين و بإيحاء من هيكل وضعت صورة أكبر لعبدالناصر، ولم توضع صورة محمد نجيب".