عاجل..صن داونز يكشف حقيقة عودة المصابين أمام الأهلي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة صن دوانز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف المنسق العام للفريق الجنوب إفريقي خالد علي عن موقف لاعبيه المصابين في مباراة الأهلي، المقرر اقامتها السبت المقبل، ضمن مباريات اياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المنسق العام لصن داونز أن الفريق يعاني من إصابات عديدة ومهمة أثرت علي الفريق، مشيرا إلى أن صن لن يستعيد أي لاعب منهم قبل مواجهة العودة أمام الأهلي.

وعن الحوار الذي دار بين مدرب صن داونز وفايلر .. أجاب: "الثنائي تبادل الأحاديث عن بعض الفنيات في مباراة الذهاب، التي شهدت تألق كبير من جانب الأهلي".

وتابع: "موسيماني أصر على تسهيل مهمة إجراءات دخول الأهلي إلى جنوب إفريقيا في المطار، وأصر على خروج بعثة الأهلي من المطار قبل صن داونز".