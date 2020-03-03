عادل حمودة يكشف عن أول لقاء جمع عبدالناصر و"هيكل" (فيديو)



وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر:" من المؤكد أن العلاقة لم تكن متينة بالشكل الكافي قبل 23 يوليو، فهيكل أدرك في 23 يوليو أن هناك شيء سيحدث، واستطاع أن يعرف وجود حركة في الجيش، ويدرك من الأقوى، وعرف أن عبدالناصر هو الشخص الأهم، لأنه في هذا الوقت كان الظاهر هو محمد نجيب، ومعرفة الشخص الأهم تحتاج إلى فراسة شديدة، ومن ثم تراهن عليه.

كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، عن بداية علاقة الرئيس جمال عبدالناصر، بمحمد حسنين هيكل الكاتب الصحفي الكبير، لافتًا إلى أن هناك أكثر من رواية في هذا الشأن.وأضاف حمودة خلال لقاءة ببرنامج "من مصر" الذي يعرض على فضائية "cbc"، أمس الإثنين:" الرواية الأولي أنه تعرف على الرئيس عبدالناصر في الفلوجة، وذلك خلال تغطية حرب 1948، والرواية الثانية أنه رآه في منزل محمد نجيب قبل 1952، وفي الرواية الأخيرة أنه رآه في حريق القاهرة، لأن عبدالناصر طلب منه نسخة من كتاب إيران فوق بركان وهو أول كتاب عمله عن إيران".