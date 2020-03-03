Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3- 3 - 2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:38 ص
Advertisements
كرة قدم
كرة قدم
حسن شحاتة
Advertisements

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء 3 - 3 - 2020، أبرزها مباراة تشيلسي ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

 

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "ذهاب دور الـ16"

تشيلسي ضد ليفربول، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

 

ويست بروميتش ضد نيوكاسل يونايتد، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس ألمانيا "ربع النهائي"

شالكه ضد بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ19"

الفتح الرباطي ضد أوليمبيك خريبكه، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضي

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباريات اليوم الثلاثاء موعد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم الثلاثاء مباريات اليوم مباريات الثلاثاء مباريات دوري ابطال اوروبا دورى ابطال اوروبا جدول مباريات اليوم برشلونة اليوم اليوم الثلاثاء

أخبار تهمك

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: مفاجأة رونالدو بشأن العودة للملكي واستفزاز برشلونة بعد السقوط في البيرنابيو

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يتقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 2 مارس 2020: بيكيه يتعدي على نجم ريال مدريد.. تصريح مفاجيء من كيكي سيتين.. البرسا يقدم نجمي الفريق و70 مليون يورو لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

"من محافظة الدقهلية".. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر خطاب استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية

منذ ساعة و 12 دقيقة

صديق رونالدو يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عودته لريال مدريد

منذ 39 دقيقة

المصائب تنهال على الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الثلاثاء 29 / 10 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات كأس كاراباو اليوم والقنوات الناقلة لها .. مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة .. مشاهدة مباريات اليوم الأربعاء 30 / 10 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الثلاثاء 5 / 11 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأربعاء 15 / 1 / 2020 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 بث مباشر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

10:01 م

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

08:14 م

أخبار ريال مدريد اليوم: مفاجأة رونالدو بشأن العودة للملكي واستفزاز برشلونة بعد السقوط في البيرنابيو

11:24 م

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

10:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status