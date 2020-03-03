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السقا يحذر هنيدي بعد فيديو الـ"تيك توك"
الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:26 ص
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نشر الفنان محمد هنيدي مقطع فيديو عبر حسابه على تيك توك، يداعب من خلاله زميله أحمد السقا في عيد ميلاده.
حيث ظهر هنيدي خلال الفيديو وهو يقول للسقا: "أنا عاوز أقول حاجة للتاريخ.. مهما كان جوايا هموم مجرد ما أقعد مع السقا.. بتزيد همومى أكتر".
ولم يتمالك السقا نفسه من الضحك، حيث رد" على هنيدي عبر حسابه على تويتر قائلاً: "أنا هزودها بقي بجد ياهنيدي وهتشوف أيام ماي علم بيها إلا ربنا اصبر اصبر".
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