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هالاند: أريد أن أصبح مثل إبراهيموفيتش

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:24 ص
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هالاند
هالاند
علي خلاف
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كشف المهاجم النرويجي إيرلنج هالاند، المنضم حديثًا لبوروسيا دورتموند الألماني، عن حبه للنجم زلاتان ابراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي ورغبته في أن يحذو خطاه في الدوريات الأوروبية.

تصريحات هالاند

وتحدث المهاجم النرويجي إيرلنج هالاند عن زلاتان ابراهيموفيتش: "أحب عقليته وكيف يرى الأشياء من منظور مختلف، أعتقد أنني أملك نفس الثقة التي لديه".

وأضاف مهاجم بروسيا دورتموند : "أحب الطريقة التي ينتقل بها من نادٍ إلى آخر، في بلدٍ آخر، هذا الأمر ليس بالسهل لكنه يذهب ويسجل الأهداف، حب رؤيته وهو يفعل ذلك".

وتابع النجم النرويجي الشاب: "نحن مهاجمون وكلانا طويل القامة ولكننا نلعب بشكل مختلف، من الصعب مقارنتنا ببعضنا، أنا هالاند وهو ابراهيموفيتش".

هالاند يتحدث عن إهتمام كبار الأندية بضمه

وعن اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه في الصيف قال هالاند: "من الجيد دائمًا أن تكون هذه الأندية مهتمة، هذا يعني أنني أقوم بعمل جيد وصحيح".

ووجه قناص بروسيا دورتموند الألماني الشكر إلى سولشاير الذي ساعده في ناديه النرويجي مولدي قائلاً: "وصلت إلى مولدي كطفل صغير، ساعدني كثيرًا، لقد كان مهمًا في حياتي المهنية".

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