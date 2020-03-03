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سفير مصر لدى الصين: "الشوارع مقفلة والوضع صعب للغاية"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:25 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال السفير محمد البدري، سفير مصر بالصين، إن شوارع بكين بدأت للمرة الأولى تعود لرونقها، منذ انتشار فيروس كورونا، ولكن هذا الأمر يحدث مع اتخاذ الاحتياطات المطلوبة مثل ارتداء الكمامات ومنع الازدحام.

وتابع "البدري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن الصين استطاعت أن تقف مرة أخرى وبقوة، ولكن الأثار السلبية لفيروس كورونا ما زالت موجودة.

وأشار السفير المصري لدى الصين إلى أن بكين كانت مزدحمة جدًا، وبعد انتشار الفيروس كانت الشوارع فارغة، بسبب عدم خروج المواطنين إلا للضرورة القصوى.

ولفت إلى أن الوضع في مدينة ووهان المنتشر بها الفيروس بصورة كبيرة ما زال صعبًا، معقبًل: "الشوارع لسه مقفلة، والوضع صعب للغاية".
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الكلمات المفتاحية

ووهان سفير مصر الصين السفير محمد البدري

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