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أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:19 ص
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سامح شكري
سامح شكري
كساب أحمد
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إثيوبيا لا تستطيع ملء سد النهضة إلا بعد التوقيع على اتفاق واشنطن

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية: إن مصر وقعت بالأحرف الأولى على اتفاق واشنطن الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بسبب كونه اتفاقًا عادلاً، وتقديرًا لكل من أمريكا والبنك الدولي على رعايتهما لهذا الاتفاق.

وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الاثنين، أن أمريكا عبرت عن تقدريها لمصر بعد التوقيع على الاتفاق، كدليل على حسن النية، خلاف نظرتها لمصالح السودان وإثيوبيا وللتعاون مع دول حوض النيل. 

ولفت إلى أن أخطر ما في بيان إثيوبيا تضمنه خرق التزاماتها، فيما يتعلق باتفاق المبادئ الذي وقعت عليه، وأن هذا الاتفاق نص في المادة الخامسة على التزام إثيوبيا، بعدم البدء في ملء الخزان أو تشغيله، إلا بعد الاتفاق على القواعد المتعلقة بملء السد مع كل من مصر والسودان.
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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية ملء الخزان مفاوضات السد سد النهضة سامح شكري

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