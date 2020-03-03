أقوى تصريح لوزير الخارجية بشأن سد النهضة وقرار إثيوبيا الأخير

إثيوبيا لا تستطيع ملء سد النهضة إلا بعد التوقيع على اتفاق واشنطن





قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية: إن مصر وقعت بالأحرف الأولى على اتفاق واشنطن الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بسبب كونه اتفاقًا عادلاً، وتقديرًا لكل من أمريكا والبنك الدولي على رعايتهما لهذا الاتفاق.





وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الاثنين، أن أمريكا عبرت عن تقدريها لمصر بعد التوقيع على الاتفاق، كدليل على حسن النية، خلاف نظرتها لمصالح السودان وإثيوبيا وللتعاون مع دول حوض النيل.



