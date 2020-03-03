عادل حمودة: والد حسنين هيكل لم يجيد القراءة والكتابة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن والد الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل كان والده تاجر غلال وسبق له الزواج من زوجة قبل والدة هيكل ولديه ثلاثة أولاد من زوجته الأولى، موضحا أن الابن الأكبر حامد أنفق جزء أمواله على الملاهي الموجودة في روض الفرج في ذلك الوقت، فخسر تجارة الأب بالإضافة إلى مشاكل الحرب التي أثرت على الاقتصاد.





وأوضح "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن والد الكاتب الراحل لم يكن يجيد القراءة أو الكتابة بينما والدته تأثرت بالزوجة الثانية لوالدها التي كانت تجيد اللغة الإنجليزية ولديها مهارات في البروتوكول وتقدر قيمة المرأة.





وتابع: "والدة هيكل كان لديها القدرة على الحكي وكانت تقرأ للأب بصوت مرتفع الأساطير الشعبية التي تحمل الخيال، وتفتح الكاتب الراحل في هذه البيئة".