'الصحفيين' تنظم برنامج تدريبي متكامل حول 'أساسيات العمل الاحترافي للمواقع الإلكترونية'

أعلنت لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، عن تنظيم برنامج تدريبي متكامل حول "أساسيات العمل الاحترافي للمواقع الإلكترونية".





وقال جمال عبدالرحيم، إن البرنامج يأتي بإشراف الكاتب الصحفي معتز الحديدي استشاري تيسير دولي، وأحمد الدراوي استشاري تدريب صحافة رقمية، والدكتورة إيناس سامح نائب رئيس تحرير الجمهورية أونلاين، ومحمد عبد الحميد نائب رئيس تحرير جريدة الرأي، والمهندس شريف أيوب مهندس جرافيك.





وأضاف أن البرنامج يبدأ يوم الأحد 15مارس ولمدة 5 أيام، من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الرابعة عصرًا، ويبدأ تسجيل الأسماء اعتبارًا من الأربعاء 4 مارس لدى الجهاز الإداري لمركز التدريب، ويسدد المشارك مبلغ 100 جنية بخزينة النقابة، ويحصل في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة.





وجاءت أهداف البرنامج كالتالي:

١- التعرف على كيفية إعداد الاعمال الاحترافية، واحتياجات سوق الميديا، وكيفية التعامل مع الصحف والمجلات والمواقع العربية والأجنبية، وتسويق الأفلام والتقارير والتعاون مع مواقع التواصل الاجتماعي.





٢- تعزيز التعلم حول الصحافة الحديثة، وتوفير فرص للمشاركين لوضع خطة ذات مناهج ملموسة تتيح لهم تسويق أعمالهم.





٣- تمكين المشارك من اعداد نفسه كمشروع قادر على التميز داخليًا وخارجيًا.





٤- دعم الخبرات الصحفية وتحديد الأهداف والتحديات العملية، وطرق التغلب عليها، والتعرف على أحدث الأساليب والفنون الصحفية.

٥- تحليل المحتوى والمضمون للأعمال الصحفية بكافة أنواعها الحديثة، وطرق الكتابة والأساليب الحديثة فيها.





٦- الاستعداد لمواكبة المرحلة القادمة وتسويق الأعمال المختلفة.





٧- طرق التعامل مع محركات البحث ومواقع التواصل.





٨- إعداد الأفلام والقنوات على اليوتيوب.





٩- تشجيع وضع الخطط باستخدام مجموعة من الأدوات الحديثة، لحل إشكالية العمل، ووضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لمواجهة المشكلات واكتساب الخبرات.





ويشمل البرنامج:

١- ورشة عمل لعرض البرنامج تشرح المحتوى والمنهجية، وتوفر لمحة على البرنامج.





٢- ورشة عمل لإعداد المشاركين على استخدام الأساليب والفنون الصحفية والإعلامية المختلفة بفاعلية.





٣- ورش عمل تساعد المشاركين على استكشاف المواقع والبرامج، والتي تحول أعمالهم من مجرد عمل صحفى إلى الانتشار الأوسع.





٤- التعرف على كيفية إعداد الأعمال الصحفية المختلفة باحترافية.





٥- وضع خطة ذات نتائج لتحسين الأداء واكتساب خبرات.





٦- الكتابة الفعالة للمواقع الإلكترونية، ومعايير مصداقية المحتوى الإخباري.





٧- تسويق المحتوى إلكترونيًا.





أما بخصوص نتائج البرنامج، جائت كالتالي:

١- يستطيع المشاركون مناقشة سياقهم الصحفي وتحليله، وتحديد التحديات التي يواجهونها، والخبرات المطلوبة والأخطاء الشائعة، وطرق التغلب عليها، وكيفية التميز وطرق تسويق أعمالهم.





٢- ربط هذه الخبرات بالتحديات العملية في عملهم، وكيفية وضع خطة التطوير في سياقهم العملي أو المدني، كمقدمة للوصول إلى مرحلة الاحتراف الإلكتروني.



