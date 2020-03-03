Advertisements
Advertisements
Advertisements

'الصحفيين' تنظم برنامج تدريبي متكامل حول 'أساسيات العمل الاحترافي للمواقع الإلكترونية'

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:41 ص
Advertisements
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
أعلنت لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، عن تنظيم برنامج تدريبي متكامل حول "أساسيات العمل الاحترافي للمواقع الإلكترونية".

وقال جمال عبدالرحيم، إن البرنامج يأتي بإشراف الكاتب الصحفي معتز الحديدي استشاري تيسير دولي، وأحمد الدراوي استشاري تدريب صحافة رقمية، والدكتورة إيناس سامح نائب رئيس تحرير الجمهورية أونلاين، ومحمد عبد الحميد نائب رئيس تحرير جريدة الرأي، والمهندس شريف أيوب مهندس جرافيك.

وأضاف أن البرنامج يبدأ يوم الأحد 15مارس ولمدة 5 أيام، من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الرابعة عصرًا، ويبدأ تسجيل الأسماء اعتبارًا من الأربعاء 4 مارس لدى الجهاز الإداري لمركز التدريب، ويسدد المشارك مبلغ 100 جنية بخزينة النقابة، ويحصل في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة.

وجاءت أهداف البرنامج كالتالي:
١- التعرف على كيفية إعداد الاعمال الاحترافية، واحتياجات سوق الميديا، وكيفية التعامل مع الصحف والمجلات والمواقع العربية والأجنبية، وتسويق الأفلام والتقارير والتعاون مع مواقع التواصل الاجتماعي.

٢- تعزيز التعلم حول الصحافة الحديثة، وتوفير فرص للمشاركين لوضع خطة ذات مناهج ملموسة تتيح لهم تسويق أعمالهم.

٣- تمكين المشارك من اعداد نفسه كمشروع قادر على التميز داخليًا وخارجيًا.

٤- دعم الخبرات الصحفية وتحديد الأهداف والتحديات العملية، وطرق التغلب عليها، والتعرف على أحدث الأساليب والفنون الصحفية.
 
٥- تحليل المحتوى والمضمون للأعمال الصحفية بكافة أنواعها الحديثة، وطرق الكتابة والأساليب الحديثة فيها.

٦- الاستعداد لمواكبة المرحلة القادمة وتسويق الأعمال المختلفة.

٧- طرق التعامل مع محركات البحث ومواقع التواصل.

٨- إعداد الأفلام والقنوات على اليوتيوب.

٩- تشجيع وضع الخطط باستخدام مجموعة من الأدوات الحديثة، لحل إشكالية العمل، ووضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لمواجهة المشكلات واكتساب الخبرات.

ويشمل البرنامج:
١- ورشة عمل لعرض البرنامج تشرح المحتوى والمنهجية، وتوفر لمحة على البرنامج.

٢- ورشة عمل لإعداد المشاركين على استخدام الأساليب والفنون الصحفية والإعلامية المختلفة بفاعلية.

٣- ورش عمل تساعد المشاركين على استكشاف المواقع والبرامج، والتي تحول أعمالهم من مجرد عمل صحفى إلى الانتشار الأوسع.

٤- التعرف على كيفية إعداد الأعمال الصحفية المختلفة باحترافية.

٥- وضع خطة ذات نتائج لتحسين الأداء واكتساب خبرات.

٦- الكتابة الفعالة للمواقع الإلكترونية، ومعايير مصداقية المحتوى الإخباري.

٧- تسويق المحتوى إلكترونيًا.

 أما بخصوص نتائج البرنامج، جائت كالتالي:
١- يستطيع المشاركون مناقشة سياقهم الصحفي وتحليله، وتحديد التحديات التي يواجهونها، والخبرات المطلوبة والأخطاء الشائعة، وطرق التغلب عليها، وكيفية التميز وطرق تسويق أعمالهم.

٢- ربط هذه الخبرات بالتحديات العملية في عملهم، وكيفية وضع خطة التطوير في سياقهم العملي أو المدني، كمقدمة للوصول إلى مرحلة الاحتراف الإلكتروني.

٣- إعداد الصحفي لمواكبة المرحلة القادمة، والاعتماد على نفسه في تسويق أعماله.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 2 مارس 2020: بيكيه يتعدي على نجم ريال مدريد.. تصريح مفاجيء من كيكي سيتين.. البرسا يقدم نجمي الفريق و70 مليون يورو لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يتقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صديق رونالدو يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عودته لريال مدريد

منذ 38 دقيقة

الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

المصائب تنهال على الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

منذ حوالي 3 ساعات

"من محافظة الدقهلية".. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: مفاجأة رونالدو بشأن العودة للملكي واستفزاز برشلونة بعد السقوط في البيرنابيو

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر خطاب استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية

منذ ساعة و 11 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

10:01 م

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

08:14 م

أخبار ريال مدريد اليوم: مفاجأة رونالدو بشأن العودة للملكي واستفزاز برشلونة بعد السقوط في البيرنابيو

11:24 م

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

10:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status