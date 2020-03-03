وزير التعليم يرد على دعوات إلغاء منهج أبريل بسبب الكورونا

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على المطالبين بإلغاء الدراسة خوفا من انتشار فيروس كورونا، قائلا: "لو بنفكر نلغي المدارس والجامعات.. لازم نقفل أي حاجة فيها تجمع".



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن هناك مطالبات على "السوشيال ميديا" بإلغاء منهج شهر أبريل، معقبا: "قولوا إحنا مش عايزين نتعلم".



وأضاف وزير التربية والتعليم، أن مصر دولة مؤسسات، ولابد أن يطمئن المصريين للإجراءات التي يتم إتخاذها، مؤكدا أن العملية التعليمية تسير كما هي، ولا يوجد أي تغيير.

