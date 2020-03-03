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عادل حمودة : حسنين هيكل "لورد" من حي الحسين

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:20 ص
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الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
داليا الحسين
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وصف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل بأنه "لورد" من حي سيدنا الحسين، مشيرا إلى أن "هيكل" كان يحب القراءة.

وأوضح "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين أن الكاتب الراحل ولد في حي سيدنا الحسين، وكان يسكن في منزل مكون من ثلاثة طوابق وكان ملك لجده من والدته"، متابعا: "الدور الأرضي من المنزل كان يسكن فيه خاله عبدالعزيز، والدور الثالث كان يسكن فيه زوجة ووالدة "هيكل".

وتابع: "هيكل كان لديه كتب كثيرة وكان هناك مكتبة شهيرة في المنطقة وهي مكتبة صبيح كان يذهب إليها"، مردفا: "هذا المنزل تم هدمه ثم تم بناء مستشفى الحسين الجامعي مكانه".
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محمد حسنين هيكل عادل حمودة الفجر

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