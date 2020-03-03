الحكومة توضح أسباب زيارة وزيرة الصحة للصين

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أسباب زيارة الدكتور هالة زايد، وزير الصحة، للصين، لافتًا إلى أن ذلك يرجع لسببين.





وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc": "هذا التوقيت مهم، ومصر تمتع بعلاقات طيبة مع الصين منذ خمسينيات القرن الماضي، وبكين من أكثر الدول الداعمة لمصر في المحافل الدولية، موضحا أن السبب الأول هو إظهار الدعم السياسي القوي لها، والثاني إرسال شحنة من المستلزمات الطبية هدية من الشعب المصري للصيني، بالإضافة إلى أنه تم إرسال 10 أطنان من المساعدات قبل ذلك".





وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن وزير الصحة حصلت من الصين على ملف به آخر تحديث لفيروس كورونا، وكيفية التعامل معه، مؤكدا أن هذا الملف ثري جدًا ومفيد في التعامل مع المرض.