وزير التعليم عن كتاب الأديان السماوية: "اختراع ينسب لصاحبه"

عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على ما يثار بشأن طرح التعليم مادة المبادئ السماوية، قائلا: "أول مرة أسمع كلمة المبادئ السماوية.. دي اختراع ينسب لصاحبه".





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه عندما يتم فصل الطلاب المسلمين عن المسيحيين في حصة الدين منذ الصف الأول الإبتدائي هو بمثابة تعليم الطلاب الاختلاف.





وقال وزير التربية والتعليم، إنهم يستهدفون جمع كل الأخلاقيات في كتاب واحد عن كل ما أتى في الأديان عن الصفات الحميدة، مع الحفاظ على مادتي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية.