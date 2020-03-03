"الخارجية": نتواصل مع الكويت لاستيضاح منع المصريين من دخولها

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الوزارة تقوم بدور على المستوى الدولي، للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال التنسيق مع كافة دول العالم، للعمل على تبادل المعلومات حول هذا الفيروس.





وتابع "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن وزارة الخارجية ترصد أي قرارات لها طابع تميزي للمواطنين المصري، وما تردد حول أي إجراءات لمنع المصريين من الدخول لأي دولة، أمر يتم مراجعته للتأكد من صدورها أم لا.





ولفت إلى أن العلاقات المصرية الكويتية جيدة ومتميزة، وهناك تنسيق وتعاون لاتخاذ الكثير من القرارات كدولة واحدة، وما تردد إعلاميًا عن منع الكويت دخول المواطين المصريين لأراضيها بسبب فيروس كورونا، أمر ليس دقيقًا بالقدر الكافي، ونتواصل مع الكويت لاستيضاح هذا الأمر.