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سعيًا وراء المال.. سقوط شابين يتاجران في المخدرات بالجيزة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:00 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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"استروكس".. هيروين.. و"كوكتيل" مخدرات كان السبيل لبحث شابين للحصول على المبالغ المالية الكثيرة، لم يعلما أنه طريق النهاية

بدأ الشابان في مقتبل عمرهما، بوضع خطة للنجاة من الفقر، ولاحتياجهما للمال، بحثا عن طريق المخدرات، لأنه العالم الأسرع للثراء، لم يمر وقت كثيرًا إلا أن أحلامهما كانت فخًا لهم، حينما كشفا أمرهما.

بداية الواقعة
البداية كانت بتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، بقيام عاطلين، مُقيمان بدائرة القسم، لهما معلومات جنائية مسجلة.

القبض عليهم
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة العقيد، أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، تنسيقا مع قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما حال ترددهما على دائرة القسم.

تحقيقات النيابة
وكشفت التحقيقات، أن العاطلين كانا يروجان المخدرات على عملائهما بالمنطقة، ويتواصلان معهم عن طريق الهاتف المحمول، ويتخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، فيما ضُبط معهما كمية من مخدر "الاستروكس" وزنت ٥ كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 70 جرامًا، 180 قرصًا من عقار الباركينول المخدر، وفرد خرطوش وطلقة خرطوش من ذات العيار، سلاح أبيض عبارة عن "مطواه"، 3 هواتف محمولة.

حبسهما ٤ أيام
وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس عاطلين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في مخدر "الاستروكس" وبحوزتهما ٥ كيلو بمنطقة إمبابة، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.
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