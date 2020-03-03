عادل حمودة يروي موقفًا طريفًا حول بدايات "هيكل"

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل كان يرى أن الحرب فرصة الصحفي؛ موضحا: "يستطيع الصحفي أن يبدأ حياته المهنية من خلال طريقين أما الجريمة أو الحرب وكلاهما متشابه".



وأوضح "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين أن الكاتب الراحل تأثر بالصحفي سكوت واتسون، مضيًفا: الكاتب واتسون أعلن عن فرصة للتدريب في مجلة مهمة، وكانت يكتب فيها كتاب كبار في الأدب العالمي مثل ابنة ماري كوري".



وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر : "أول مهمة كُلف بها هيكل كانت تقريبا عام 1943 حينما قررت حكومة الوفد أن تلغي بيوت الدعارة في مصر"، ومسئولي الصحيفة كان يريدون رأى أصحاب هذه المهنة بجانب رأى الحكومة والسلطة البريطانية التي ترى أن وجود عدد ضخم من قوات الحلفاء في القاهرة يجعلهم يذهبون إلى بيوت الدعارة، ويحدث لهم أمورًا سيئة وبعضهم كان يقتل أو يصاب بأمراض سيئة".



وتابع: "كان مطلوب من الصحفيين الصغار ومنهم هيكل يأخذ 100 استمارة يعبر فيها عن رأى العاهرات"، لافتا إلى أن "هيكل كان يبلغ من العمر 19 عاما ومن بيئة محافظة وحافظ للقرآن وكان يعيش في منطقة محافظة ولذلك الأمر كان صعبًا عليه".



واستطرد قائلًا: "هيكل سأل صاحب والده عن مكان بيوت الدعارة فشك فيه صديق والده وأبلغ والده فحبسه، ولكنه هرب ثم ذهب إلى مكان بيوت الدعارة، ولكن الفتيات شتموه، وبعد ذلك جلس على قهوة وتحدثت معه صاحبة المقهى وأعطته المعلومات التي يحتاج لها".

