Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. إستكمال إستجواب 555 متهمًا بـ"ولاية سيناء 4"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:15 ص
Advertisements
المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية
مـروة هيـكل 
Advertisements
تستكمل اليوم الثلاثاء، المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إستجواب المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء. 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، في وقت سابق وأحالتهم للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية. 

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها. 

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية، وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عددًا من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

داعش المحكمة العسكرية أخبار

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ يوم

"من محافظة الدقهلية".. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

ممثل شهير يكشف حقيقة زواجه من حليمة بولند

منذ ساعة

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يتقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم: مفاجأة رونالدو بشأن العودة للملكي واستفزاز برشلونة بعد السقوط في البيرنابيو

منذ حوالي 6 ساعات

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

منذ حوالي 9 ساعات

"تعليم أكتوبر" تكشف لـ"الفجر" عن حقيقة انتشار "كورونا" بالمدارس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر خطاب استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية

منذ حوالي 4 ساعات

صديق رونالدو يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عودته لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة 555 متهما بـ"ولاية سيناء 4" لـ 3 ديسمبر

تأجيل محاكمة 555 متهما بـ"ولاية سيناء 4" لـ17 ديسمبر

تأجيل محاكمة 555 متهما بقضية "ولاية سيناء 4"

تأجيل استجواب 555 متهما بـ"ولاية سيناء 4" لـ28 يناير

تأجيل استجواب 555 متهما بـ"ولاية سيناء 4" لـ4 فبراير

تأجيل استجواب 555 متهما بقضية "ولاية سيناء 4"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

10:01 م

"تعليم أكتوبر" تكشف لـ"الفجر" عن حقيقة انتشار "كورونا" بالمدارس

03:02 ص

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

02:20 ص

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

08:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status