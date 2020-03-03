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الخارجية: الاعتداء التركي على السيادة السورية أمر غير مقبول

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:35 ص
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وزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية المصري سامح شكري
كساب أحمد
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الوضع في سوريا مؤلمًا، خاصة أن أكثر من نصف الشعب السوري تعرض للهجرة، خلاف استشهاد الآلاف، لافتًا إلى أن الصراع العسكري ليس حلًا، لكن التدخلات العسكرية التركية واعتدائها على سيادة الدولة السورية بدون أي مبرر، أمرًا غير مقبول من قبل مصر، ومُدان من قبل الجامعة العربية.

وشدد "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، على ضرورة القضاء التام على العناصر الإرهابية المتواجدة في مدينة إدلب السورية، لافتًا إلى أن مصر شريك مع العديد من الدول في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وهذا الأمر ينطبق على أي تنظيم إرهابي في الساحة السورية. 

ولفت وزير الخارجية، إلى أن اهتمام مصر بالشأن السوري ليس على المستوى الرسمي فقط، ولكن على المستوى الشعبي، مشيرًا إلى أن قضية عودة سوريا إلى الجامعة العربية، أمر يتم تناوله في إطار المشاورات بين الدول العربية، وبالتأكيد دمشق ستعود إلى الجامعة في توقيت ما. 
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