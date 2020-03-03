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فتاة تنتحل شخصية قريبتها في قضية دعارة.. والصدفة تكشفها

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:52 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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واقعة من أكثر الجرائم غرابة، حينما يطعنك أحد أقاربك بطعنة في ظهرك، وأنت لا تعلم، إلا بعد مرور الأيام.

انتحلت فتاة قاصر وتدعى"أ.ي" شخصية نجلة خالتها، في قضية شرف، عندما تم ضبطها في إحدى شقق الدعارة بمنطقة الطالبية جيزة.

قرار بحبس قاصر 3 سنوات
أصدرت محكمة جنح الطفل، في وقت سابق، قرارًا بحبس قاصر 3 سنوات بعد توجية لها تهمة انتحال صفة نجلة خالتها خلال القبض عليها في قضية دعارة، بالإضافة إلى تزوير محرر رسمي.

الصدفة تكشفها
وكشفت التحقيقات، أنه ورد بلاغًا إلى ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من فتاة تقيم بذات المنطقة، أنها أثناء استخراجها لبعض الأوراق الرسمية لتقديمها لبعض الجهات، اكتشفت أنها مسجلة في إحدى قضايا الآداب.

وأفادت التحقيقات، أنها صدمت بالواقعة، وحاولت التحقق من ذلك لابد من اختلاط في بعض الأمور، ولكن بعد التحقق، كانت الصادمة

كما كشفت تحقيقات النيابة، أن نجلة خالتها القاصر وتدعى"أ.ي"، هي التي أوقعتها في تلك الفخ، حينما تم ضبطها متلبسة بداخل إحدى شقق الدعارة، ونظرا لصغر سنها وعدم حيازتها على بطاقة إثبات شخصية انتحلت اسمها حتى لا ينكشف أمرها.

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بعمل التحريات اللازمة، التي ثبت منها صحة أقوال المبلغة، وبناء على ذلك صدر قرار بالقبض عليها واحالتها للنيابة للتحقيق معها من ثم التجديد لها وبعد ذلك تم إحالة القضية للمحكمة.
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الكلمات المفتاحية

قضية دعارة حوادث الجيزة حوادث

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