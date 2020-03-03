فردوس عبد الحميد: قبلت بالمشاركة في "الأسطورة" لمحمد رمضان لهذا السبب (فيديو)







وتابعت أن المسلسل كانت رسالته هي أن الإنسان حتى وإن كمان يملك المال والقوة والشهرة.. في النهاية لايبقي إلا الأخلاق".















كشفت الفنانة فردوس عبدالحميد، أسباب قبولها المشاركة في مسلسل "الأسطورة" الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان، لافتة إلى أن العمل كان به رسالة إنسانية واقتنعت به وقبلته.وأضافت عبد الحميد خلال لقاءها ببرنامج "مساء dmc"، أمس الإثنين: "الرسالة أن الولد اللي بينحرف ويسير في طريق خطأ بيخسر أهم حاجة في عمره وهي أمه، فالناس اللي سلكت الطريق معاهم قتلوا أمه".