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فردوس عبد الحميد: قبلت بالمشاركة في "الأسطورة" لمحمد رمضان لهذا السبب (فيديو)

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:27 ص
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بوابة الفجر
مروة عبدالعزيز
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كشفت الفنانة فردوس عبدالحميد، أسباب قبولها المشاركة في مسلسل "الأسطورة" الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان، لافتة إلى أن العمل كان به رسالة إنسانية واقتنعت به وقبلته.

وأضافت عبد الحميد خلال لقاءها ببرنامج "مساء dmc"، أمس الإثنين: "الرسالة أن الولد اللي بينحرف ويسير في طريق خطأ بيخسر أهم حاجة في عمره وهي أمه، فالناس اللي سلكت الطريق معاهم قتلوا أمه".

وتابعت أن المسلسل كانت رسالته هي أن الإنسان حتى وإن كمان يملك المال والقوة والشهرة.. في النهاية لايبقي إلا الأخلاق".



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الكلمات المفتاحية

محمد فاضل فردوس عبدالحميد الأسطورة

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