وزير التعليم يكشف هوية مروجي الشائعات على جروبات "الماميز"

عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الرسائل الصوتية المتداولة على جروبات "الماميز على الواتساب" بشأن ظهور حالات إصابة بالكورونا في المدارس، قائلا: "ستات طالعة بتعيط وبتقول عندهم كورونا في الإسكندرية".





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنهم تفقدوا مدارس الإسكندرية للاطمئنان على الوضع، وثبت أن الوضع آمن، وليس هناك أي خطورة.





وكشف وزير التربية والتعليم، أن السيدات اللاتي يظهرن في المقاطع الصوتية التي تحذر من انتشار الكورونا، هم أنفسهم السيدات اللاتي كانوا يحذرون من الالتهاب السحائي.