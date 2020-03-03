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وزير التعليم يكشف هوية مروجي الشائعات على جروبات "الماميز"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:01 ص
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وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
هدى عبدالرازق
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عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الرسائل الصوتية المتداولة على جروبات "الماميز على الواتساب" بشأن ظهور حالات إصابة بالكورونا في المدارس، قائلا: "ستات طالعة بتعيط وبتقول عندهم كورونا في الإسكندرية".

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنهم تفقدوا مدارس الإسكندرية للاطمئنان على الوضع، وثبت أن الوضع آمن، وليس هناك أي خطورة.

وكشف وزير التربية والتعليم، أن السيدات اللاتي يظهرن في المقاطع الصوتية التي تحذر من انتشار الكورونا، هم أنفسهم السيدات اللاتي كانوا يحذرون من الالتهاب السحائي.
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وزير التربية والتتعليم كورونا الان الإسكندرية أخبار

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