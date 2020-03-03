رد قاس من هاني شاكر عن أغنية محمد رمضان الجديدة "إنت جدع"









وأوضح "شاكر" سبب التطورات والمشادات بينه وبين "رمضان"، وأرجعها لسبب عدم وفاء رمضان، بوعوده للنقابة، أثناء أخذ تصريحات لآخر حفلاته، لكنه لم يلتزم بالأداب والقواعد العامة والمظهر اللائق.



الجدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر أصدر قرار الشهر الماضي، بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات، وعدم التصريح لهم بالغناء مرة أخرى،وأصدر قرار بوقفهم عن الغناء، وكان ضمنهم لحسن شاكوش وعمر كمال ومحمد رمضان، ونشر في بيان رسمي معمم على المنشآت السياحية والبواخر النيلية من عدم التعامل معهم.



ويذكر أن أغنية "أنت جدع"، الحان وتوزيع اسلام الابيض، كلمات البلدوزر والجنتل، وتأتي كلمات الأغنية في " أيوه جدع أيوه جدع.. حبي ليكو مبدأ نجاحي بيكو صدق انتو ليا وأنا ليكو طيب يلا بينا يبدأ.. رقصني بيها تانجو اديني شوب مانجو استوري أحلى سينيو مكملين عشانكو"، وابتعد رمضان في هذا الكليب عن أداءه الاستعراضي، وأستعان بمقاطع مصورة حول جمهوره بلقطات عفوية أختلفت عن سابق أغانيه.









عبر نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، عن رأيه في أغنية الفنان محمد رمضان الجديدة "إنت جدع"، والتي طرحت على صفحتة الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي حصدت على نسب مشاهدات عالية وصلت لمليون مشاهدة.وعلق هاني شاكر، من خلال برنامج" ET بالعربي" المذاع على قنوات MBC، على الأغنية بعد استماعه لكلماتها قائلًا: "كلام مينفعش يتغنى أساسًا".