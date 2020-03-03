إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل متهم بـ"مقاطعون"

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل جمال عبدالفتاح محمد عبدالدايم، على ذمة القضية رقم 482 لسنة 2018 المعروفة إعلاميًا بـ"مقاطعون".





وأسندت النيابة له تهمًا بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وإساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.