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وزير التعليم يرد على الهجوم بشأن التعاقد مع المدرسين بالحصة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:29 ص
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وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
هدى عبدالرازق
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عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على انتقاد البرلمان نظام التعاقد بالحصة بقيمة 20 جنيهًا، قائلا: "مش عايز أعقب على البرلمان.. واللي عنده حل يقولهولنا.. أو اللي يقدر يجيب موارد يجبها".

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الاعتراض أسهل من الحلول الإيجابية التي يمكن تنفيذها، مؤكدا أن مشكلة نقص المعلمين ليست وليدة هذا العام، معتبرا أن الكلام عليها ورقة انتخابية وشيء ممنهج.

وتساءل وزير التربية والتعليم: "أين كنتم في 2015؟"، مضيفا أن هناك اضافات كثيرة دخلت على العملة التعليمية، معقبا: "الهجوم على التطور، وأن مصر يكون عندها تطوير بجد".
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الكلمات المفتاحية

مدارس المدرسين التربية والتعليم

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