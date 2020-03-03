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عادل حمودة يكشف عن أسرار جديدة حول الراحل"هيكل"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:32 ص
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الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
داليا الحسين
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روى الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أسرار جديدة حول بدايات الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، مشيرًا إلى أن "هيكل" أباح له بأسرار شخصية كثيرة عنه.

وقال "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين إن "هيكل" حصل على شهادة التجارة المتوسطة، وكان يشعر أن طريقه مسدودًا، موضحًا أن هيكل كان يتمنى أن يكون طيار ولكن الطريق كان مغلقًا أمامه، ثم فكر في أن يكون لاعب كرة ولكنه لم يستطع، ثم طبيب ولكن شهادة دبلوم التجارة لم تفيده.

وأضاف: "الكاتب الراحل أباح لي بكثير من أسراره الشخصية أثناء لحظة غروب الشمس في قرية الرواد بالساحل الشمالي"، متابعًا: "هيكل بعد حصوله على دبلوم التجارة، دخل إلى القسم الحر في الجامعة الأمريكية وبدأ يتابع محاضرات لـ سكوت واتسون؛ وهو صحفي مهم، كما تابع الحرب الأهلية في إسبانيا وكانت ميزته أنه يرى أن الحرب فرصة الصحفي".
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محمد حسنين هيكل عادل حمودة حسنيين هيكل

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