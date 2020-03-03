وزير التعليم يكشف عن سبب نقص المعلمين



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن قضية نقص المعلمين سببها هو تفضيل عدد كبير من المعلمين القيام بأعمال إدارية نظرا لوجود مكافآت.



وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد درجات مالية حتى يتم تعين معلمين، ومن ثم لا يوجد إلا العقود المؤقتة، موضحا أنهم فتحوا باب التطوع بشروط معينة، والتدريس بالحصة وهو أمر ليس جديدًا.



ورد على الهجوم على خطة تطوير التعليم على "السوشيال ميديا"، قائلا: "في شغل ممتاز بيحصل بدل ما نفرح به، مستسلمين لفزاعة الشائعات".



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربة والتعليم، إن مصر بها مليون و200 ألف معلم، و22 مليون طالب، موضحا أن هناك مدرسًا لكل 20 طالبًا وهى نسبة جيدة، ولكن ما خلق أزمة نقص المعلمين هو سوء توزيع المعلمين.