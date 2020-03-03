توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بسرعة التواصل الفوري مع والد الطفل "البري خالد" الذي ناشد الوزيرة بسرعة إجراء جراحة قلب عاجلة لطفله البالغ من العمر سنة و10 أشهر.





وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة أنه تواصل مع والد الطفل، الذي أعرب عن سعادته لسرعة الاستجابة لحالة طفله، ووجه الشكر لوزيرة الصحة والسكان، والمكتب الإعلامي بالوزارة.





وتابع أن المكتب بالتنسيق مع إحدى مستشفيات الأطفال، يستعدان لاستقبال الطفل بعد غد الأربعاء، لمناظرة حالته وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له على نفقة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور هاني فؤاد، مدير فرع هيئة الإسعاف لإرسال سيارة إسعاف مجهزة لنقل الطفل من قرية "العسيرات" بمحافظة سوهاج إلى المستشفى بالقاهرة.





وأضاف، أن وزيرة الصحة شددت على سرعة الاستجابة الفورية لاستغاثات المواطنين، والعمل على حلها على الفور وتقديم تقرير يومي لها لمتابعة الحالات.





يذكر أن المكتب الإعلامي بوزارة الصحة والسكان كان قد رصد استغاثة والد الطفل "البري عبر هاشتاج تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم التواصل مع والد الطفل فورًا والذي أوضح أن طفله يعاني من مشاكل في القلب، ويناشد وزيرة الصحة بعلاجه وسرعة إجراء الجراحة اللازمة له.