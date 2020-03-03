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إلغاء التدابير الاحترازية لثلاث متهمين بينهم فتاتين في قضايا إرهابية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:39 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل 
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قررت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إلغاء التدابير الاحترازية لثلاثة متهمين، بينهم فتاتين، وإخلاء سبيلهم على ذمة اتهامهم في ثلاث قضايا إرهابية مختلفة.

والمتهمون المخلى سبيلهم هم:

عبير حلمى عطية الشافعى في القضية رقم 817 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها.

والهادى إبراهيم أحمد أحمد في القضية رقم 640 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها.

منى سلامة عياش عكر في القضية رقم 570 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها.
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الكلمات المفتاحية

قضايا حوادث إرهاب

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