حسن شاكوش: لفت الأيام والموزع الموسيقي اللي كان بيتريق عليا شغلته معايا













أوضح مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، عن بعض الأزمات والمواقف الطريفة التي واجهها في حياته.وكشف "شاكوش" خلال لقائه بالإعلامي "أحمد موسى" عما ما واجه من موزع الموسيقى وتريقته عليه قائلا: "موزع الموسيقى كان بيتريق عليا وعلى شغلي لما كنت بطلب منه أشتغل معاه".وتابع "حسن" قائلا: ولما غنيت في فرح ولعته لدرجة ان المطرب مش عايز يغني وعمال يتفرج عليا ويقولي لا زي ما انت شغال.وأضاف "مطرب المهرجانات الشعبية" قائلا: لفت الأيام دلوقتي بتاع المزيكا ده بيكلمني عشان أشغلوا معايا، وعايز أقولك ان ورحمة أبويا شغلتوا والله معايا، أبويا وأمي ربونا ان احنا منبقاش زي الناس في معاملتها.وفي سياق أخر حقق "شاكوش" نجاحاً كبيراً بعد طرحه لأغنية "بنت الجيران"، التى غناها بصحبة عمر كمال، وحققت ما يقرب من 100 مليون مشاهدة على اليويتوب.وشارك "شاكوش" فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة بصحبة العديد من نجوم الغناء مثل تامر حسنى ونانسى عجرم ووائل جسار.