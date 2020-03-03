Advertisements
Advertisements
Advertisements

حسن شاكوش: لفت الأيام والموزع الموسيقي اللي كان بيتريق عليا شغلته معايا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:05 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements

أوضح مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، عن بعض الأزمات والمواقف الطريفة التي واجهها في حياته.

وكشف "شاكوش" خلال لقائه بالإعلامي "أحمد موسى" عما ما واجه من موزع الموسيقى وتريقته عليه قائلا: "موزع الموسيقى كان بيتريق عليا وعلى شغلي لما كنت بطلب منه أشتغل معاه".

وتابع "حسن" قائلا: ولما غنيت في فرح ولعته لدرجة ان المطرب مش عايز يغني وعمال يتفرج عليا ويقولي لا زي ما انت شغال.

وأضاف "مطرب المهرجانات الشعبية" قائلا: لفت الأيام دلوقتي بتاع المزيكا ده بيكلمني عشان أشغلوا معايا، وعايز أقولك ان ورحمة أبويا شغلتوا والله معايا، أبويا وأمي ربونا ان احنا منبقاش زي الناس في معاملتها.

وفي سياق أخر حقق "شاكوش" نجاحاً كبيراً بعد طرحه لأغنية "بنت الجيران"، التى غناها بصحبة عمر كمال، وحققت ما يقرب من 100 مليون مشاهدة على اليويتوب.

وشارك "شاكوش" فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة بصحبة العديد من نجوم الغناء مثل تامر حسنى ونانسى عجرم ووائل جسار.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"من محافظة الدقهلية".. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

صديق رونالدو يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عودته لريال مدريد

منذ 37 دقيقة

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر خطاب استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية

منذ ساعة و 10 دقيقة

المصائب تنهال على الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 2 مارس 2020: بيكيه يتعدي على نجم ريال مدريد.. تصريح مفاجيء من كيكي سيتين.. البرسا يقدم نجمي الفريق و70 مليون يورو لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: مفاجأة رونالدو بشأن العودة للملكي واستفزاز برشلونة بعد السقوط في البيرنابيو

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يتقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

10:01 م

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

08:14 م

أخبار ريال مدريد اليوم: مفاجأة رونالدو بشأن العودة للملكي واستفزاز برشلونة بعد السقوط في البيرنابيو

11:24 م

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

10:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status