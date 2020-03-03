شبورة صباحًا.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الثلاثاء



القاهرة الكبرى: يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.



الوجه البحري: يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الغربية: يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



شمال الصعيد: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.



جنوب الصعيد: يسود طقس حار نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2020، على مدن ومحافظات مصر.وجاءت توقعات الهيئة عن طقس اليوم الثلاثاء كالتالي: