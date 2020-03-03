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شبورة صباحًا.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:31 ص
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أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2020، على مدن ومحافظات مصر.
وجاءت توقعات الهيئة عن طقس اليوم الثلاثاء كالتالي:
القاهرة الكبرى: يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.
الوجه البحري: يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الغربية: يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
شمال الصعيد: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
جنوب الصعيد: يسود طقس حار نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
وجاءت توقعات الهيئة عن طقس اليوم الثلاثاء كالتالي:
القاهرة الكبرى: يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.
الوجه البحري: يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الغربية: يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
شمال الصعيد: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
جنوب الصعيد: يسود طقس حار نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
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