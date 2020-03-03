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وزير الخارجية: ملء سد النهضة بشكل منفرد خارج إطار المقبول

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:39 ص
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سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
كساب احمد
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن ملكية إثيوبيا لسد النهضة، لا تتيح لها التنصل من التزاماتها باتفاق المبادئ الذي وقعت عليه بمحص إراداتها، مشيرًا إلى أن نهر النيل عابر للدول، ولا يمكن أن تمتلكه دولة بالمخالفة للقانون الدولي. 

وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة بشكل منفرد، بالمخالفة لاتفاق المبادئ، يعتبر تصرف خارج إطار المقبول من الناحية السياسية والقانونية، مشيرًا إلى أن حديثها بأنها في حاجة للمزيد من الوقت لدراسة التوقيع على اتفاق قواعد ملء سد النهضة، يُثير الكثير من علامات الاستفهام، لأن هذه القضية ليست جديدة، والمفاوضات مستمرة منذ 5 سنوات. 

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية أكدت بأن إثيوبيا لا يمكنها ملء سد النهضة إلا بعد التوقيع على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي حدث برعاية كلًا من البنك الدولي وأمريكا، وهذا الأمر يتفق مع اتفاقية إعلان المبادئ.
وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن إعلان إثيوبيا بدأ ملء سد النهضة بشكل منفرد، بالمخالفة لاتفاق المبادئ، يعتبر تصرف خارج إطار المقبول من الناحية السياسية والقانونية، مشيرًا إلى أن حديث أثيوبيا بأنها في حاجة للمزيد من الوقت لدراسة التوقيع على اتفاق قواعد ملء سد النهضة، يُثير الكثير من علامات الاستفهام، لأن هذه القضية ليست جديدة، والمفاوضات مستمرة منذ 5 سنوات

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية أكدت بأن إثيوبيا لا يمكنها ملء سد النهضة إلا بعد التوقيع على اتفاق ملء وتشعيل سد النهضة الذي حدث برعاية كلًا من البنك الدولي وأمريكا، وهذا الأمر يتفق مع اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة من قبل سد النهضة.
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الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة أخبار إثيوبيا

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