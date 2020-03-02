الولايات المتحدة تعلن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الإثنين، بتسجيل 6 حالات وفاة و100 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بينهم 18 حالة في واشنطن و 16 حالة في كاليفورنيا.

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الإثنين، بتسجيل 6 حالات وفاة و100 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بينهم 18 حالة في واشنطن و 16 حالة في كاليفورنيا.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت الماضي، عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في واشنطن.





وقالت وكالة "بولمبيرج"، نقلًا عن إدارة الاغذية والعقاقير الأمريكية: "نقوم باتخاذ خطوات سريعة للسيطرة على الفيروس، الذي انتشر فى 3 ولايات في غرب الولايات المتجدة الأمريكية".





وشددت منظمة الصحة العالمية، على أنه لا يمكن إيقاف فيروس كورونا بشكل فوري وإنما يمكن العمل على منع انتشاره.



