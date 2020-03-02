Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الخارجية: هذا أخطر ما تضمنه بيان إثيوبيا حول سد النهضة

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:42 م
Advertisements
السفير سامح شكري وزير الخارجية
السفير سامح شكري وزير الخارجية
كساب أحمد
Advertisements
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الاتفاق الذي توصلت إليه مصر مع البنك الدولي وأمريكا كان عادلًا، ولذلك وقعت مصر عليه بالأحرف الأولى كدليل على الجدية، وتقدير لكلًا من البنك الدولي وللولايات المتحدة الذين أخرجا اتفاق به قدر كبير من التوزان والعدل.

وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن أمريكا عبرت عن تقدريها لمصر بعد التوقيع على الاتفاق، كدليل على حسن النية، خلاف نظرتها لمصالح السودان وإثيوبيا وللتعاون مع دول حوض النيل.

ولفت إلى أن أخطر ما في بيان إثيوبيا تضمنه خرق التزاماتها، فيما يتعلق باتفاق المبادي الذي وقعت عليه، لافتَا إلى أن هذا الاتفاق نص في المادة الخامسة على التزام إثيوبيا، بعدم البدء في ملء الخزان أو تشغيله، إلا بعد الاتفاق على القواعد المتعلقة بملء السد مع كلًا من مصر والسودان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سد النهضة سامح شكري الخارجية البيان الإثيوبي

أخبار تهمك

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"من محافظة الدقهلية".. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

المصائب تنهال على الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يتقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: مفاجأة رونالدو بشأن العودة للملكي واستفزاز برشلونة بعد السقوط في البيرنابيو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ أقل من ساعتين

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: تصريح مفاجئ من النقاز.. الخطوة الأولى لخطف نجم الأهلي.. فيروس كورونا يُهاجم الزمالك والترجي

منذ أقل من ساعة

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمواجهة توجو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 2 مارس 2020: بيكيه يتعدي على نجم ريال مدريد.. تصريح مفاجيء من كيكي سيتين.. البرسا يقدم نجمي الفريق و70 مليون يورو لضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

قبل 15 يناير.. اتفاق مهم بشأن سد النهضة في اجتماع واشنطن

صحيفة كندية تكشف مفاجأة بشأن سد النهضة

جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.. ومختصون: إثيوبيا تفرض سياسة الأمر الواقع

سد النهضة.. الري: أثيوبيا تلوح دائما بالملء بشكل أحادي

عاجل.. بيان من الخارجية قبل انطلاق آخر اجتماعات سد النهضة

رعاية أمريكية وتفاؤل مصري.. تعرف على آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

10:01 م

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

10:42 م

أخبار ريال مدريد اليوم: مفاجأة رونالدو بشأن العودة للملكي واستفزاز برشلونة بعد السقوط في البيرنابيو

11:24 م

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

08:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status