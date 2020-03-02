وزير الخارجية: هذا أخطر ما تضمنه بيان إثيوبيا حول سد النهضة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الاتفاق الذي توصلت إليه مصر مع البنك الدولي وأمريكا كان عادلًا، ولذلك وقعت مصر عليه بالأحرف الأولى كدليل على الجدية، وتقدير لكلًا من البنك الدولي وللولايات المتحدة الذين أخرجا اتفاق به قدر كبير من التوزان والعدل.



وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن أمريكا عبرت عن تقدريها لمصر بعد التوقيع على الاتفاق، كدليل على حسن النية، خلاف نظرتها لمصالح السودان وإثيوبيا وللتعاون مع دول حوض النيل.



ولفت إلى أن أخطر ما في بيان إثيوبيا تضمنه خرق التزاماتها، فيما يتعلق باتفاق المبادي الذي وقعت عليه، لافتَا إلى أن هذا الاتفاق نص في المادة الخامسة على التزام إثيوبيا، بعدم البدء في ملء الخزان أو تشغيله، إلا بعد الاتفاق على القواعد المتعلقة بملء السد مع كلًا من مصر والسودان.

