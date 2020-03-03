7 خطوات يجب إتباعها لراغبي السفر للوقاية من كورونا

مع انتشار فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19" حول العالم في 5 قارات وفي حوالي 50 دولة، أصبح السفر يمثل عقبة كبيرة خاصة لمن يتنقلون جوا سواء للعمل أو السياحة، بالرغم مزايا السفر الجوي في تقريب المسافات وجعل العالم وكأنه قرية صغيرة، حيث أشارت بعض التقارير أن العديد من الأمراض من الوارد أن ينقلها مسافرون مرضى إلى الركاب الأصحاء حيث يجلس الشخص على متن طائرة لفترة كبيرة من الزمن، ولا توجد سهولة في الإنتقال إلى الجانب الآخر من الطائرة أو تبديل المقعد حيث يتم تخصيص مقعد ثابت للشخص المسافر، وبالتالي يجبر الراكب السليم على الجلوس بجانب شخص قد يكون مريضًا أو حاملًا لفيروس كورونا.





ولتقليل فرص الإصابة والعدوى بفيروس كورونا يجب إتباع الخطوات التالية للراغبين في السفر:





1- يجب تجنب المسافرين المرضى حيث يجب على كل المسافرين في الطائرات التأكد على حصولهم على جميع اللقاحات الخاصة بالسفر، وذلك قبل التوجه إلى المطار، ويرى الخبراء في طب السفر أن لقاح الإنفلونزا يساعد الجسم في الدفاع عن نفسه وبالتالي الوقاية من المرض إلى جانب أن التطعيم بشكل سليم يساعد على تخفيف احتمالات الإصابة بالأمراض المعدية مثل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





2- وبصفة عامة النصيحة للمسافرين، وغير المسافرين تكون غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا، ويعد هذا إجراء وقائي لجميع الناس.





3- تجنب لمس الأنف والعينين قدر الإمكان، لأن هذا يمنع وصول الجراثيم إلى الأغشية المخاطية في الجسم.





4- التعقيم الذاتي: حيث تعتبر مسؤولية شركات الطيران سلامة الطائرة، وخلوها من الجراثيم، إلا أنه قد يلجأ عمال نظافة الطائرة إلى إختصار عملهم نتيجة الضغط على موظفي المطار من أجل إقلاع الطائرات في مواعيدها ومن هنا يجب على الركاب أن يتأكدوا من مقعدهم خاليًا من الجراثيم، عن طريق استخدام المناديل المطهرة قبل الصعود إلى الطائرة، وأن يقوموا بمسح منطقة جلوسهم وما حولها بواسطة المناديل المطهرة.





5- تجنب المسافرين "المشتبه بإصابتهم" واختيار المقعد المناسب: وتعد هذه خطوة هامة لتجنب الإصابة بالجراثيم والفيروسات، وهو تجنب المسافرين الذين يسعلون أو تظهر عليهم علامات عدوى بالجهاز التنفسي، وبحسب الإحصاءات أن المقاعد المجاورة للممر هي أكثر عرضة لاستقبال الجراثيم والفيروسات من قبل الركاب الذين يذهبون إلى المراحيض، إذ ينصح دائمًا باختيار المقعد المجاور للنافذة في الطائرات في حالة تمكن المسافر من ذلك.





6- تجنب المراحيض: حيث تعتبر مراحيض الطائرات مكانًا خصبًا للتلوث والعدوى، وتكمن أبرز خطورة فيها في الأبواب فعن طريق ملامستها تعد فرصة كبيرة لانتقال العدوى، لذلك يجب على الراكب الحرص في التعامل معها إذا اضطر للذهاب إلى المرحاض، وإذا كانت هناك حاجة ملحة لدخول الحمامات في الطائرة يجب غسل اليدين جيدًا قبل الخروج علاوة على استخدام المطهر أو المعقم عند العودة إلى المقعد.





7- وينصح الخبراء المسافرين بشرب كثير من الماء حيث يعد أفضل من جميع المشروبات الأخرى في الحفاظ على دفاع المسافر ضد الجراثيم والفيروسات المحتملة.





وباتباع هذه الخطوات يتمكن المسافرين من التعامل المناسب مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وليس من الضروري ارتداء الأقنعة والقفازات.