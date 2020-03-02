الصحة السعودية تكشف تفاصيل حالة الكورونا الأولى بالمملكة









قال الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إن الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا وتم رصدها داخل المملكة، هى لمواطن سعودي كان قادما من إيران عبر البحرين.وأشار "العالي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه كشف الحالة من خلال التتبع، وليس عند دخوله المملكة مباشرة، مؤكدا أن عملية المتابعة والرصد مستمرة.وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أن خدمة الحرمين الشرفيين شرف لهم، ومن ضمن مسئوليتهم حماية المعتمرين، مؤكدا أن فور عودة الأمور لطبيعتها سيكون الحرمين الشريفين في أبهى وضعه لاستقبال المعتمرين.