Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجلس الوزراء يدشن موقعا إلكترونيا لتوعية المواطنين بكورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:36 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تدشين موقع إلكتروني حكومي للتوعية من مخاطر فيروس كورونا يحمل اسم www.care.gov.eg، موضًحا أن الموقع الإلكتروني يقدم المعلومات شاملة حول الفيروس.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية " cbc"، مساء الإثنين، أن الموقع الهدف منه تكذيب الشائعات عن فيروس كورونا، معقبًا: "في ناس عندها شغف تردد شائعات حول الفيروس والتشكيك في مصداقية بيانات الحكومة".

وتابع: "الموقع سيحمل معلومات طبية تهم كل مواطن مصري فضلًا عن قسم سياسي يوضح عدد الدول التي ظهر فيها المرض، والاجراءات التي اتخذتها الدول تجاه مصر، والإجراءات التي ستتخذها مصر تجاه دول أخرى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موقع إلكتروني مخاطر فيروس كورونا مجلس الوزراء

أخبار تهمك

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتخذ الخطوة الأولى لضم صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: مفاجأة رونالدو بشأن العودة للملكي واستفزاز برشلونة بعد السقوط في البيرنابيو

منذ ساعة

الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ أقل من ساعتين

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: تصريح مفاجئ من النقاز.. الخطوة الأولى لخطف نجم الأهلي.. فيروس كورونا يُهاجم الزمالك والترجي

منذ ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يتقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"من محافظة الدقهلية".. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمواجهة توجو

منذ حوالي 5 ساعات

كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

المصائب تنهال على الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 2 مارس 2020: بيكيه يتعدي على نجم ريال مدريد.. تصريح مفاجيء من كيكي سيتين.. البرسا يقدم نجمي الفريق و70 مليون يورو لضم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

توضيح هام من بنك ناصر الاجتماعي عن إعلان حاجته لشغل 200 وظيفة

"البيئة" تنظم برنامجًا للوقاية من "فيروس كورونا" في وادي الدواسر

جامعة المنصورة تبحث إجراءات مواجهة فيروس كورونا 

تدابير احترازية ووقائية وضمان سلامة العاملين.. ننشر جهود قناة السويس لمواجهة فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية: إجراءات الحكومة المصرية كافية لحماية المجتمع من "كورونا"

الصحة العالمية: الأجنبي المصاب بالكورونا في مصر ما زال حاملًا للفيروس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

عاجل - أول رد فعل من الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ

10:01 م

عاجل| العالم في خطر بسبب "كورونا المرعب".. أرقام وإحصائيات جديدة (فيديوجراف)

10:42 م

أخبار ريال مدريد اليوم: مفاجأة رونالدو بشأن العودة للملكي واستفزاز برشلونة بعد السقوط في البيرنابيو

11:24 م

عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

08:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status