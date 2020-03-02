مجلس الوزراء يدشن موقعا إلكترونيا لتوعية المواطنين بكورونا

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تدشين موقع إلكتروني حكومي للتوعية من مخاطر فيروس كورونا يحمل اسم www.care.gov.eg، موضًحا أن الموقع الإلكتروني يقدم المعلومات شاملة حول الفيروس.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية " cbc"، مساء الإثنين، أن الموقع الهدف منه تكذيب الشائعات عن فيروس كورونا، معقبًا: "في ناس عندها شغف تردد شائعات حول الفيروس والتشكيك في مصداقية بيانات الحكومة".



وتابع: "الموقع سيحمل معلومات طبية تهم كل مواطن مصري فضلًا عن قسم سياسي يوضح عدد الدول التي ظهر فيها المرض، والاجراءات التي اتخذتها الدول تجاه مصر، والإجراءات التي ستتخذها مصر تجاه دول أخرى".

