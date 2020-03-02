أخبار ريال مدريد اليوم: مفاجأة رونالدو بشأن العودة للملكي واستفزاز برشلونة بعد السقوط في البيرنابيو

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 2 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها إصابة نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد في كلاسيكو الأرض.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- صديق رونالدو يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عودته لريال مدريد

فجر أحد الأصدقاء المقربين من النجم البرتغالي كريستانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي الحالي مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة المهاجم الدولي البرتغالي العودة لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني في أقرب وقت.

وقال الصحفي إيدو أجيري وهو صديق شخصي للنجم الدولي البرتغالي كريستيانو خلال في تصريحاته لبرنامج الشيرنجيتو الإسباني بعد الكلاسيكو: " كرستيانو رونالدو شعر بمودة كبيرة من الجماهير في ملعب سنتياجو برنابيو الدولي قبل ساعة من انطلاق الكلاسيكو، شعر المشجعون بالجنون بعدما عرفوا أنه سيصل ليحضر المباراة، كريستيانو شعر بمودة كبيرة في مدريد، وأنا متأكد من أنه شعر برغبة العودة إلى الريال، لأنه مدريديستا حقيقي".

وأضاف الصحفي الاسباني:" هو حاليا يركز مع يوفنتوس الإيطالي وعلى دوري أبطال أوروبا حاليا، لا أعرف ماذا سيحدث بالمستقبل ولا أحد يعلم ،إنه سعيد في يوفنتوس الآن ويرغب في الفوز بدوري الأبطال، لكن أنا متأكد أنه شعر برغبة العودة إلي صفوف نادي ريال مدريد".

يذكر أن النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو قد حضر مباراة الكلاسيكو في ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد لمؤازرة فريقه السابق ريال مدريد الذي حقق الفوز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





- مدافع برشلونة يشتم مهاجم ريال مدريد

ظهرت خلال مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة مشادة كلامية بين الجناح البرازيلي فينسيوس والمدافع جيرارد بيكيه، وانتهى اللقاء بفوز الملكي بنتيجة 2/0.

وسلطت الكاميرات على لقطة ​المشادة بين ​جيرارد بيكيه​ و​فينيسيوس​، حين طالب مهاجم ​ريال مدريد​ البرازيلي بركلة جزاء، فواجهه بيكيه وقال له: "لكن هل أنت مجنون أو ما هو الخطأ معك؟ هل أنت مجنون؟".

وقف بيكيه في وجه فينيسيوس الذي وقع في منطقة الجزاء وقال له: "أنا لا ألمسك، لم ألمسك"، بينما قال له البرازيلي أنه كان آرثر هو اوقعه داخل المنطقة. وانتهى الجدال عند هذا الحد ولم تكن هناك ركلة جزاء.

يذكر أن انتهت مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو بنتيجة هدفين مقابل لاشئ سجل الهدفين فينسيوس وماريانو دياز ليحتل الملكي صدارة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة ووقف رصيد برشلونة عند 55 نقطة في المركز الثاني .





- الصحافة الإسبانية تتغنى بالريال بعد حسم الكلاسيكو

أفردت الصحافة الإسبانية حديث مطول عن مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، والتى أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو فى الجولة الـ26 من الدورى الإسبانى.

ونجح ريال مدريد فى حسم الكلاسيكو لصالحه بنتيجة 2-0، بعدما سجل فينيسيوس الهدف الأول، بينما ضاعف البديل ماريانو دياز النتيجة فى الوقت القاتل من اللقاء.

وأشادت صحيفة "أس" بالمستوى الفنى المميز الذى ظهر به ريال مدريد فى المواجهة تحت قيادة زين الدين زيدان، وأكدت أن الفوز على برشلونة كان عن جدارة واستحقاق.

وقالت الصحيفة أيضا إن تألق الحارس كورتوا كان كلمة السر فى وصول ريال مدريد لقمة الدورى بعد ثنائية فينيسيوس وماريانو.

أما صحيفة "ماركا"، أكدت أن ريال مدريد قدم عرض مجنون فى سانتياجو برنابيو، واستطاع استعادة صدارة الدورى الإسبانى.

كما سلطت الصحيفة الضوء على مشادة فينيسيوس وبيكه، والتى طالب خلالها اللاعب البرازيلى الحصول على ضربة جزاء، ليقول له بيكيه "هل أنت مجنون ما الخطأ الذى ارتكبته معك؟ لم ألمسك".

وأكدت الصحيفة أن برشلونة يسير خارج المسار الصحيح بعد أن تلقى الهزيمة الخامسة محليا.

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى تألق حارس ريال مدريد وأنه حرم برشلونة من تحقيق الفوز فى الكلاسيكو بعد السيطرة على اللقاء، فى حين تمكن الريال من ترجمة الفرص التى أتيحت له.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة فقد صدارة الليجا، ولكنه قادر على التعويض والعودة للقمة من جديد.

كما ألقت عدد من المواقع الإخبارية الإسبانية الضوء على عدد من الأرقام المميزة فى الكلاسيكو أهمها الرقم الذى حققه ليونيل ميسى، نجم برشلونة، الذى شارك أساسيا فى مباراة أمس ليصل بذلك إلى المشاركة رقم 43 فى "الكلاسيكو"، ويصبح أكثر لاعبى البارسا خوضا لهذه المباراة الكبيرة، متفوقا على تشافى هيرنانديز صاحب 42 مشاركة.





- هازارد يخضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم ريال مدريد إيدين هازارد، سيتوجه للولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع، للخضوع لعملية جراحية.

ووفقاً لشبكة سكاي سبورتس، فإن هازارد سيجري جراحة في كاحله، وذلك لمحاولة لحاقه بالمباريات في آخر الموسم الحالي.

وأشار أحد الصحفيين، أن هازارد سيجري الجراحة يوم الخميس المقبل في الولايات المتحدة، وبالتحديد في مدينة دالاس.

ويأمل النادي الملكي في إستعادة خدمات هازارد بحلول شهر مايو المقبل، والذي يشهد نهاية بطولات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وتعرض هازارد للإصابة الأولى له في شهر نوفمبر، عاد منها خلال شهر فبراير وخاض لقائي سيلتا فيجو وليفانتي، قبل أن يتلقى إصابة بكسر في الكاحل في لقاء ليفانتي.

وتسببت كثرة الإصابات وعدم الجاهزية، في غياب هازارد عن 18 مباراة لفريقه، حيث خاض 15 مباراة بين سواء أساسياً أو بديلاً، سجل خلالها هدف واحد فقط.

يذكر أن هازارد إنضم لريال مدريد مطلع الموسم الحالي قادماً من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة بلغت 120 مليون يورو.





- برشلونة يستفز ريال مدريد بعد الكلاسيكو

كشف جويليرمو أمور مدير العلاقات بنادي برشلونة عن أن ريال مدريد لا يستحق الفوز بهدفين في لقاء الكلاسيكو في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

قال جويليرمو: "لقد ضغطوا علينا وكانت فكرتهم الأساسية هي إيقافنا من اللعب بالطريقة المريحة لنا، وبتلك الطريقة نجحوا في صناعة الفرص".

وأضاف: " لا أعتقد أنهم استحقوا أن يحققوا الفوز، لقد سيطرنا على المباراة بشكل واضح وهم ضربونا بسرعة كبيرة وخاطفة رغم أننا سيطرنا على الشوط الأول وصنعنا فرص عديدة لكن عندما تهدر ضد ريال مدريد فلن تسير الأمور بالشكل الذي تريده بعد ذلك".

وتابع عن أداء ليونيل ميسي: "لقد كان عظيمًا خلال الشوط الأول وصنع الفرص واستمر في اللعب لكن عندما تخسر يبدو كل شيء سلبيًا، بالرغم من ذلك فالفريق لم يكن سيئًا وكنا الطرف الأفضل في الشوط الأول، لكن في الثاني الأمور تغيرت وكل شيء أصبح جنونيًا".





- تصريحات متبادلة.. كلاسيكو حرب بيكيه وراموس يشتعل

انتقد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أداء ريال مدريد في الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو التي انتهت بفوز الريال بهدفين في الدوري الإسباني.

وقال بيكيه: "كان هذا أحد أسوأ عروض ريال مدريد التي واجهتها في سانتياحو برنابيو خلال الشوط الأول بينما في الشوط الثاني من المباراة ضغط ريال مدريد كثيرا وأحرزوا الهدف الأول في لحظة مخيبة للآمال".

ونقلت شبكة سكاي سبورتس عن بيكيه: "أنا لا أقول ذلك على سبيل النقد فكل فريق لديه مشاكله.. كنا قادرين على فرض سيطرتنا، ولو استفدنا من الفرص في الشوط الأول، لكان من الصعب عليهم الخروج بهذه النتيجة".

ورد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد قائلا:"أفضل الفوز بكل مباريات الكلاسيكو إذا كان ذلك يعني اللعب بشكل سيء في الشوط الأول كما يعتقد".

وأضاف: "المهم في الأمر هو استعادة الصدارة.. وبالفعل نجحنا في تحقيق هدفنا، ولو خسرنا اللقاء لكنا تخلفنا عن برشلونة بفارق 5 نقاط، ولكان الموقف أكثر تعقيدا.. لكننا كنا سنقاتل حتى النهاية".





- أزمة في ريال مدريد بعد الفوز بالكلاسيكو

انتهى موسم إدين هازارد نجم فريق ريال مدريد الإسباني بعد الإعلان أنه سيخضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به قبل مباراة الكلاسيكو أمس ضد برشلونة.

وشاهد هازارد فوز ريال مدريد على برشلونة بهدفين نظيفين في مباراة كلاسيكو الأرض ضمن الجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وغاب هازارد لفترة طويلة منذ بداية الموسم قبل أن يعود ويشارك أساسيًا ضد سيلتا فيجو ويصاب من جديد ضد ليفانتي ويفقد ريال مدريد أهم صفقاته في الميركاتو الصيفي بسبب معاناة من شق في الشظية في كاحل قدمه اليمنى.

ويتوجه هازارد إلى مدينة دالاس الأمريكية هذا الأسبوع من أجل الخضوع لجراحة على يد أحد أكبر الأطباء المتخصصين وبعدها سيغيب لفترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.





- راموس يوضح سبب تفوق ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو

اعتبر سيرجيو راموس قائد نادي ​ريال مدريد​ الاسباني​ ان فريقه تمكن من قتل مباراته أمام برشلونة في الكلاسيكو وحسمها لمصلحته، لينجح بذلك في الوصول الى صدارة ​الدوري الاسباني​ مع نهاية الجولة ال 26 من الليجا.

وأكمل راموس ان فريقه سمح ل​برشلونة​ بالحصول على الكرة بشكل اكبر مع نهاية الشوط الاول، بعد ان قرر التراجع الى الخلف، مؤكداً انه لا يعرف اذا ما كان هذا الخيار الصحيح ام لا، بعد ان نجحوا في صناعة عدد من الفرص.

وأشار قائد ريال مدريد الى ان فريقه نجح بعدها في صناعة الفرص واصر على التسجيل، وعندما سجل اراد ان يقتل المباراة بهدف ثاني وهذا ما فعله



