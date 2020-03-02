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شكري: مفاوضات سد النهضة لم تسفر عن اتفاق إلا بعد الرعاية الأمريكية

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:33 م
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السفير سامح شكري وزير الخارجية
السفير سامح شكري وزير الخارجية
كساب أحمد
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر دخلت في مفاوضات مع إثيوبيا، حول ملء وتشغل سد النهضة على مدى 5 سنوات، وانتهت المفاوضات لتفاهمات كثيرة لم تسفر عن اتفاق قانوني بمواد محكمة، إلا بعد رعاية أمريكا بالتعاون مع البنك الدولي لهذه المفاوضات، من خلال التوصل لتفاهمات وتوافقات على الإطار الفني لملء سد النهضة، وماذا سيحدث في سنوات الجفاف؟ وكان هناك وعي تمام بأن هذا الملء سيعرض السد العالي للانتقاص.

وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن مصر أبدت مرونة في مفاوضات سد النهضة، وقبلت جدول الملء الذي طرحته إثيوبيا، من خلال الملء الأول في عامين، وبعد ذلك استكمال الملء على 4 سنوات، ولكن تم ادخال تعديل على ماذا سيحدث خلال فترة الجفاف.

وأضاف أن المشكلة في المفاوضات كانت تتمثل في تشغيل السد بعد فترة الملء، ولكن توافقت مصر وإثيوبيا حول الرؤية الامريكية وطرح البنك الدولي، ولكن بعد ذلك حدثت مراجعة إثيوبية لهذا الرؤية.
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الكلمات المفتاحية

مفاوضات سد النهضة سامح شكري

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